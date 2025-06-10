Altının tahtı sallanıyor: Bu metaller yatırımcının gözdesi

Düzenleme: Kaynak: Ekonomim
Altının tahtı sallanıyor: Bu metaller yatırımcının gözdesi

Değişen ekonomik dengelere rağmen altın hala güvenli yatırım araçlarından biri olarak görülüyor ancak artık altının yanı sıra sıkılaşan arz ve güçlü endüstriyel talep platin ve gümüş gibi değerli metal yatırımları da ilgi odağı haline getirdi.

Gümüş ve platin gerek finansal piyasaların yön aradığı gerekse sanayi üretimin yeniden şekillendiği küresel ortamda yatırımcıların yeni gözdesi olarak ön plana çıkıyor.

Ekonomimden Evrim Küçük’ün haberine göre; Gümüş, ons başına 36 dolar seviyesini aşarak 2011’den bu yana en yüksek düzeyine ulaştı.

Platin ise son bir ayda yüzde 24.4 oranında değer kazanarak ons başına 1.212 dolara çıktı ve yılbaşından bu yana toplam yüzde 35’lik bir performans sergiledi.

Altınla kıyaslandığında platin yatırım getirisi açısından altının önüne geçti. Gümüş de başa baş gidiyor. Altın yılbaşından bu yana yüzde 26 getirisiyle haftaya ons başına 3.320 dolar seviyesinden başladı.

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