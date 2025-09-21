Altının tahtını sallayıp düğünlerin gözdesi oldu!

Altın piyasasındaki dengelerin değişkenliği, geleneksel olarak düğünlerde takı için ilk tercih olan altına bakış açısını da etkisi altına aldı. Yükselen fiyat etiketleri gümüşü daha cazip hale getirdi.



Yılbaşında 36,4 TL olan gümüşün gram fiyatı, ağustos sonunda 55 TL’ye kadar yükseldi. çıktı. Ons altında son 14 yılın en yüksek seviyesine yükseliş görüldü.

Bu hızlı çıkış perakende satışlarını da etkiledii. Kuyumcu vitrinlerinde altın benzeri şekilde gramdan kiloya kadar paketli gümüş ürünler yer almaya başladı. Bununla birlikte uzmanlar gümüşte 50 ve 100 gramlık paketlerin en çok talep gören ürünler olduğu belirtiliyor.