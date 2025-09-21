Altının tahtını sallayıp düğünlerin gözdesi oldu!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Altının tahtını sallayıp düğünlerin gözdesi oldu!

Değişen ekonomik dengeler ve artan hayat pahalılığı düğün takısında da altın çeşitlerinin tahtını salladı. Vatandaş tercihini değişti.

Altın piyasasındaki dengelerin değişkenliği, geleneksel olarak düğünlerde takı için ilk tercih olan altına bakış açısını da etkisi altına aldı. Yükselen fiyat etiketleri gümüşü daha cazip hale getirdi.


Yılbaşında 36,4 TL olan gümüşün gram fiyatı, ağustos sonunda 55 TL’ye kadar yükseldi. çıktı. Ons altında son 14 yılın en yüksek seviyesine yükseliş görüldü.

tak.jpg

Bu hızlı çıkış perakende satışlarını da etkiledii. Kuyumcu vitrinlerinde altın benzeri şekilde gramdan kiloya kadar paketli gümüş ürünler yer almaya başladı. Bununla birlikte uzmanlar gümüşte 50 ve 100 gramlık paketlerin en çok talep gören ürünler olduğu belirtiliyor.

Son Haberler
AKP'li üyenin skandal hatası seçimi CHP'ye kazandırdı!
AKP'li üyenin skandal hatası seçimi CHP'ye kazandırdı!
CHP Konak İlçe Kongresi'nde seçim heyecanı!
CHP Konak İlçe Kongresi'nde seçim heyecanı!
3 ülke alarma geçti! Tehlike çanları çalıyor
3 ülke alarma geçti! Tehlike çanları çalıyor
İmamoğlu'ndan çarpıcı seçim mesaj!
İmamoğlu'ndan çarpıcı seçim mesaj!
Kerem Aktüroğlu ve Asensio'dan siftah
Kerem Aktüroğlu ve Asensio'dan siftah