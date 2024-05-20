Altının yükselişini bilen uzman: Müthiş geliyor

Altını gümüşü bilen adam olarak tanınan analist Fatih Tonguç'tan bir açıklama daha geldi. Aylar önce ons altının 2 bin dolar seviyesini geleceğini söyleyen Tonguç, değerlenecek olan madenin ismini verdi. Altın mı, Gümüş mü yoksa bakır mı? İşte Tonguç'un değerlendirmesi:

"Değerli metallerle ilgili bir analizimiz vardı geçmiş yayınlarda ve altında küresel Merkez bankaları altın topluyor. :Bu hafta Hatta tcmb'nin alım haberi vardı görmüşsünüzdür. Ben x'ten paylaştım. Altın öyle bir hale geldi ki şu anda Amerikan tahvilleri dünyanın en güvenilir risk piyasası olan Amerikan tahvilleri bile altından daha volatil. Altın güvenli liman etkisini devam ettiriyor. Merkez bankaları da alım yapıyor. Biz niye almayalım yani olmayan dövizle altın alınıyor diyor ama olmayan dövizle efendime söyleyeyim araç geçiş garantili köprüler, yollar müşteri garantili hastaneler yapıldı olmayan dövizle kuru korumalı mevduat gibi döviz bazlı taahhütler verildi. Dolayısıyla Vatandaş da altın alacak altın madencileri analizimiz vardı. Yayınlarımızı takip edenler biliyor. Özellikle Ben bunu opsiyon piyasasından almıştım yüzde 440 getirisi olmuş. Dolar bazında bu yaklaşık 2 aylık bir dönem içerisinde, umarım faydalı olmuştur. Bu aylıkta dirence gelmiş o direnç geçilirse daha da önü açılır ama orta vade bence iyi olacak diye düşünüyorum. Amerika tarafında altın madencileri zaten yüz 40 olmuş ons altında. Bizim geçen sene işte 2023 Ağustos ayında böyle bir hayal kurmuştuk 3.000 dolar hedefli fincan kulp olabilir mi diye? Tabii yıllardır geçilmeyen bir direnç olduğu için bizim de e ne derler ihtiyatlı bir şekilde izliyorduk Sonuçta bu direncin kırılması gerekiyordu Eee sonra işte direnç kırıldı ons altın önce 1988 onayı 2025 seviyeleri şimdi E bu yayını hatırlayanlar vardır. Hatta YouTube'dan da izleyebilirsiniz işte 13 Nisan 2023'ten önceki hafta sonu Muhtemelen hafta sonu onaya gelen metallerin alım fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini anlatmıştık.

Tonguç müthiş bir zıplama yapan metali açıkladı ve şöyle devam etti:

"Bu hafta gümüş dehşet fırladı yani 11 yılın zirvesine çıktı.Geçtiğimiz haftalarda bir Hindistan'ın Yani gene Merkez bankalarının daha yüksek miktarda özellikle Hindistan'ın alımı var vardıons altın paralelinde Ben bunu paylaşmıştım Twitter'da şimdiki adıyla x'te bir türlü alışamadım buna. Dolayısıyla bu verileri beni x'ten takip ederek de arada paylaşıyorum takip edebilirsiniz nisan ayında onaya gelen edeğerli metaller alım fırsatı olarak değerlendirilmesi gerekir şeklinde birifade kullanmıştık ve Gümüş bu hafta en fazla kazanan değerli metal oldu Son 10 yılın bakır keza gene iyi gidiyor 11 yılın zirvesi Bakırın artması da enteresan özellikle yapay zeka ile ilgili ve altyapı yatırımları ile ilgili bakıraolan ihtiyaç artacak elektrik tüketimine olan ihtiyaç arttıkçakendi analiz grubumuzda da bu hafta başında düzeltiyorum "