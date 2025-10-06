Altınkılıç Süt Ürünleri’nin yeni marka yüzleri: Kenan ve Zayn Sofuoğlu

Kaynak: Bülten
Altınkılıç Süt Ürünleri’nin kefir markası Altınkılıç Kefir, güçlü, sağlıklı ve doğal yaşamı temsil eden marka kimliğini yeni bir iş birliğiyle taçlandırıyor. Motor sporlarının efsane ismi Kenan Sofuoğlu ve oğlu Zayn Sofuoğlu, Altınkılıç ailesinin yeni marka yüzleri oldu.

Bu özel işbirliğiyle birlikte, "Nesilden Nesile Sağlık" mottosunu benimseyen Altınkılıç, gelenekten geleceğe uzanan sağlıklı yaşam anlayışını Sofuoğlu ailesiyle bir araya getiriyor.

Kefir Kenan Sofuoğluna, Meyveli Kefirix Zayn Sofuoğluna emanet

Markanın klasik kefir ürünleri, sporda ve yaşamda disipliniyle öne çıkan Kenan Sofuoğlu tarafından temsil edilirken; Altınkılıç’ın çocuklara özel, eğlenceli ve meyveli ürünü Kefirix, enerjisi ve sempatik tavırlarıyla tanınan Zayn Sofuoğlu ile buluşuyor.

Bu özel kampanya, babadan oğula geçen değerler, sağlık bilinci ve aktif yaşam vurgusunu güçlü görseller ve hikayelerle destekliyor. Kampanyanın iletişim danışmanlığını HHK Danışmanlık, medya planlama ve prodüksiyonunu ise Filmevi Medya üstleniyor.

Altınkılıç’tan sağlıklı nesiller için bir adım daha

1984’ten bu yana doğal ve katkısız ürünleriyle Türkiye’nin öncü kefir markası olan Altınkılıç, halka arz sürecinin ardından markalaşma yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor. Şirket, her yaştan bireyin sağlıklı yaşam yolculuğuna katkı sağlamaya devam ederken, Sofuoğlu ailesiyle kurduğu bu bağ sayesinde sadece bir reklam kampanyasına değil; sağlıklı yaşamı benimseyen bir toplumsal değere de imza atıyor.

Daha güçlü bir bağ, daha sağlıklı bir gelecek için: Altınkılıç – Nesilden Nesile Sağlık.

