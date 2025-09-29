“Altınlarınızı sakın satmayın” Ekonomist Filiz Eryılmaz'dan dikkat çeken açıklama

Ekonomist Filiz Eryılmaz, “Elinizdeki altınları satmayın” diyerek altının yıl sonunda daha da artacağını açıkladı.

Altın son yıllarda kendi rekorunun üzerine çıkmaya devam ediyor. Yatırım yapmak isteyen vatandaşların uğrak noktası olan altın ile ilgili Ekonomist Filiz Eryılmaz yatırımcıların aklındaki sorulara yanıt verdi.

Altının daha da artacağını söyleyen Eryılmaz, yurttaşlara “Elinizdeki altınları satmayın” tavsiyesinde bulundu.

Fiyatların ağustos ayı itibarıyla yükselişe geçtiğine dikkat çeken Eryılmaz, vatandaşların bu dönemde yoğun alım yapmasının fiyat artışlarını tetiklediğini ifade etti.

ALTIN VE GÜMÜŞÜ OLANLAR SATMASIN!

Altında çok yüklü alımlar yapılmaması konusunda da uyarılarda bulunan Filiz Eryılmaz, gümüş yatırımcılarına da uyarılarda bulundu. Eryılmaz, altının yanı sıra gümüşün de yakın vadede satılmaması gerektiğini belirtti.

Haberde yer alan değerlendirmeler ve uzman görüşü kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir.

