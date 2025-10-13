Yeniçağ - Ordu / Ali Yazan

Altınordu İlçe Belediye Başkanı Ulaş Tepe, gençlerden gelen yoğun talepler üzerine ilçeyi 7/24 yaşayan bir kent haline getirecek projesini duyurdu. Başkan Tepe, üniversite öğrencilerinin yoğun bulunduğu Cumhuriyet Mahallesi’nde, günün her saati açık kalacak yeni bir kafenin müjdesini verdi.

GENÇLERİN SESİNE KULAK VERİLDİ

Başkan Tepe, cadde ve sokak gezilerinde karşılaştığı "Belirli saatten sonra Altınordu'da hayat bitiyor" şikayetine bu projeyle çözüm getirdiklerini belirtti. Projenin ana hedefi, gençlerin gece saatlerinde bile güvenle vakit geçirebileceği, ders çalışabileceği veya stres atabileceği bir sosyal alan yaratmak.

"Gecenin bir vakti bir öğrencimiz ders çalışmak istediğinde, bir genç arkadaşımız kahvesini yudumlayıp düşüncelerini dinlendirmek istediğinde, ışıkları açık bir yer bulabilsin istiyoruz."

Ferah yapısıyla dikkat çekecek olan yeni buluşma noktasında ücretsiz internet, sıcak-soğuk içecekler ve atıştırmalıklar sunulacak. Başkan Tepe, bu adımla "7/24 yaşayan şehir anlayışının ilk adımını" attıklarını söyledi.

SOSYAL DOKU CANLILIK KAZANACAK

Başkan Tepe, gençlerin enerjisinin şehrin en büyük gücü olduğunu vurgulayarak, "Bu kafe hem sosyal yaşamı canlandıracak hem de gençlerimizin kendini güvende hissedeceği bir ortam sunacak," dedi.

Tepe, "Işığı hiç sönmeyen, yeni fikirlerin doğduğu, dostlukların pekiştiği, üretkenliğin beslendiği bir yaşam alanı" sözleriyle projenin kısa süre sonra hizmete gireceğini duyurdu.