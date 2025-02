Altınordu altyapı oyuncularını neden gönderdi? Başkan açıkladı

Altınordu FK Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Bolu Kartalkaya'daki yangında 38 çocuğun hayatını kaybetmesinin kendisini çok etkilediğini belirterek, "Üzüldüm, kahroldum. Yaşanan yangın faciasının ardından düşündüm, tanışındım. Sonrasında kendi kendime sen ne yapıyorsun dedim. Bu ülkede 'Don Kişot'luk yapıyorsun tek başına altyapıcılık yapıyorsun." ifadelerini kullandı.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başkan Özkan, Altınordu TV'ye, 2007 yılında ilk futbol akademisini diğer kulüpte kurduğunu, 2008 yılında da yatılı sisteme geçtiklerini anımsattı.



Bu sistemin ilk meyvelerinin Salih Uçan ve Taylan Antalyalı olduğunu aktaran Özkan, şunları kaydetti:



"O zamanlarda 50 tane yatılı çocukla başlamıştık. Altınordu'yu devraldıktan sonra yatılı sistem bir yıl kesintiye uğradı. Toplamda 17 yıldır yatılı sistemi yürütüyoruz. Bolu Kartalkaya'da yaşanan yangın faciası beni çok etkiledi. 78 vatandaşımız yanarak can verdi. Bunların 38 tanesi ise geleceğimiz, çocuklarımızdı. O çocuklarımız oraya sömestr tatilinde kayak sporu yapmaya gitmişlerdi. Yaşanan olayda 38 çocuğumuzun hayatını kaybetmesinden ben çok etkilendim, üzüldüm, kahroldum. Yaşanan yangın faciasının ardından düşündüm, tanışındım. Sonrasında kendi kendime sen ne yapıyorsun dedim. Bu ülkede 'Don Kişot'luk yapıyorsun tek başına altyapıcılık yapıyorsun. Aileler bana çocuklarını emanet ediyor. İyi zamanda herkes iyi ama Allah muhafaza kötü bir şey olsa kendi vicdanımla bunun üstesinden kalkamayacağımı anladım."



Yaşanan olaylardan sonra yatılı sistemi kaldırdıklarına dikkati çeken Özkan, "Çünkü bu işin sorumluluğu çok ağır ve zor. Böyle bir karar aldım. İnsanlar 'sen önlemini al' diyebilir. Ben yaşananlardan sonra öyle görmüyorum. Son zamanlarda çok şeyler olmaya başladı. Bu nedenle böyle bir karar aldık. Çocukların her zaman mutlu ve mesut olmalarını istiyorum." dedi.



"BİZ HİÇBİR KULÜPTEN BİR LİRA PARA ALMADIK"



Altınordu Futbol Kulübü olarak altyapı eğitimlerine İzmir ve Manisa'ya ağırlık vereceklerini bildiren Özkan, Avrupa'da da takımların kendi bölgelerine ve yakın çevrelerine eğitim verdiğini söyledi.



Özkan, yatılı okulları kapatma kararından sonra Altınordu U17, U15 ve U14 takımlarda forma giyen sporcuları sahipsiz bırakmadıklarını, 70 sporcunun 63'ünün kulüp bulduğunu ifade ederek, "7 tanesi kulüp bulamadı. 17 sporcumuz Galatasaray, 17 sporcumuz Fenerbahçe, diğer oyuncularımız da Beşiktaş, Göztepe, Samsunspor, Konyaspor, Antalyaspor, Manisaspor gibi alt yapıya önem veren kulüplere gittiler. Biz hiçbir kulüpten bir lira para almadık. Onlarla eğer ilerleyen süreçte bu çocuklarımız A takımlarınıza çıkar ve sizlere para kazandırarak başka bir kulübe giderlerse bu paranın yarısını bize vereceksiniz şeklinde bir anlaşma yaptık.' ifadelerini kullandı.

Şu anda tamamen İzmirli çocuklardan oluşan U13, U12 ve U11, U10 takımlarıyla devam ettiklerini vurgulayan Özkan, A takıma ortak aradığını sözlerine ekledi.