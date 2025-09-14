Altınordu Belediyesi Kent Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı

Ali Yazan / Ordu

Altınordu Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Kent Akademisi, 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı için kayıt dönemini başlattı.

Kişisel ve mesleki gelişim alanlarında açılacak ücretsiz kurslarla Kent Akademisi, vatandaşlara geniş bir yelpazede eğitim imkânı sunuyor. Özellikle gençler ve yetişkinlerin kendilerini geliştirmelerine, mesleki beceriler kazanmalarına ve geleceğe daha donanımlı hazırlanmalarına katkı sağlamayı hedefleyen kurslarda bu yıl 14 farklı alanda eğitim verilecek. Program kapsamında; İngilizce A1 ve A2, Almanca A1 ve A2, Diksiyon, İşaret Dili, Aşçılık, Cam Atölyesi, Sepet Örme, Mozaik Sanatı, Resim, Ahşap Boyama, Düz Makine Dikiş Eğitimi ve Dekoratif Ev Aksesuarları gibi alanlarda kurslar düzenlenecek.

BAŞVURULAR ONLİNE OLARAK ALINIYOR

4 farklı mekânda Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle nitelikli sınıflarda düzenlenecek kurslara katılmak isteyen vatandaşlar başvurularını online olarak yapabilecek. Bunun için Altınordu Belediyesi’nin resmi internet sitesi www.altinordu.bel.tr üzerinden “Belediye İşlemleri” sekmesinde yer alan Başvurular > Kent Akademi Eğitim Programları bölümüne giriş yapılması yeterli olacak.

BAŞKAN TEPE: “KENT AKADEMİSİ BİR FIRSAT KAPISIDIR”

Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, “Altınordu Belediyesi olarak, eğitim ve kültüre verdiğimiz önemi Kent Akademisi çatısı altında somut adımlara dönüştürmeye devam ediyoruz. Sanat, dil ve meslek edindirme kurslarımızla hem gençlerimizin hem de yetişkinlerimizin kendilerini geliştirmelerine, yeni beceriler kazanmalarına ve geleceğe daha donanımlı hazırlanmalarına imkân sunuyoruz. Kent Akademisi, sosyal, kültürel ve mesleki gelişim için bir fırsat kapısıdır. Tüm hemşehrilerimizi ücretsiz kurslarımızdan faydalanmaya davet ediyorum" dedi.