Altınordu Belediyesi tarihi bir yapıya daha hayat verdi

Ali Yazan Ordu /Yeniçağ

Ordu’nun ilk Gastronomi Merkezi, Altınordu Belediyesi tarafından tarihi Sarı Konak’ta bugün itibarıyla kapılarını halka açtı.

Tarih ve lezzetin aynı çatı altında buluştuğu Ordu Gastronomi Merkezi’nde, kentin yöresel tatları ve coğrafi işaretli ürünleri ziyaretçilerle buluşacak.

Altınordu Belediyesi, kentin tarihi mirasını koruma çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Taşbaşı Mahallesi’nde halk arasında ‘Sarı Konak’ olarak bilinen tarihi yapı, Ergin Karlıbel Bilgi Vakfı iş birliğiyle tamamlanan restorasyonun ardından yeniden hayat buldu.

Tarihi dokusuyla dikkat çeken Sarı Konak, Ordu Gastronomi Merkezi olarak kapılarını açtı. Ordu’da ilk kez hayata geçirilen Gastronomi Merkezi, tarihi Sarı Konak’ın eşsiz atmosferinde kentin zengin mutfak kültürü ve yöresel lezzetlerini ziyaretçileriyle buluşturacak. Ayrıca, coğrafi işaretli ürünler ve geleneksel tariflerin de geleceğe taşınmasında öncülük edecek.

Tarih ve lezzeti aynı çatı altında buluşturan Ordu Gastronomi Merkezi, vatandaşların keyifle vakit geçirebileceği ve misafirlerini ağırlayabileceği yeni bir adres olacak. Özgün bir mekân olarak dikkat çeken Ordu Gastronomi Merkezi, pazartesi günleri hariç haftanın 6 günü 12.00–24.00 saatleri arasında rezervasyon sistemiyle hizmet verecek.

BAŞKAN TEPE: “ORDU’NUN LEZZET MİRASINI YAŞATAN BULUŞMA NOKTASI OLACAK”

Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, Ordu’nun ilk Gastronomi Merkezi’ni halkla buluşturmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, “Tarihi Sarı Konak’ın asırlık taş duvarları arasında artık yalnızca geçmişin izleri değil, şehrimizin bereketli topraklarında yetişen ürünlerin kokusu, yöresel mutfağımızın eşsiz tatları ve kültürümüzün sıcaklığı da hissedilecek. Altınordu Belediyesi olarak, gastronomi turizmine katkı sunacak, yerel üreticilerimizi destekleyecek ve kültürümüzü geleceğe taşıyacak bu değerli eseri kentimize kazandırmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu vesileyle tarihi binamızın yenileme çalışmalarına destek veren Ergin Karlıbel Bilgi Vakfı’na ve emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum" dedi.