Altınordu Belediyesi’nde ortak akıl devrede

Ali Yazan Ordu/ Yeniçağ

Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, kent merkezindeki trafik yoğunluğunu azaltmaya yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bugüne kadar 13 farklı noktada hayata geçirdiği ‘Geçici Otopark Alanları’ ile şehir içi trafiğinin önemli ölçüde rahatlamasını sağlayan Başkan Ulaş Tepe, seçim döneminde sözünü verdiği İkinci Sanayi Sitesi Katlı Otopark Projesi için de start verdi. 3 bin 215 metrekare alan üzerine, 4 katlı olarak planlanan modern otoparkta; 300 araçlık otomobil, engelli araç ve motosiklet park yeri, güneş enerjisiyle beslenen elektrikli araç şarj üniteleri ve zemin katında ise 13 adet iş yeri bulunacak.

KOOPERATİF YÖNETİMİYLE BİR ARAYA GELDİ

Başkan Ulaş Tepe, İkinci Sanayi Sitesi’nde hayata geçirilecek proje öncesinde İkinci Sanayi Kooperatifi Yönetimi ile bir araya geldi. Projeyle ilgili detayların ele alındığı toplantıda Başkan Tepe, kooperatif yönetiminin öneri ve değerlendirmelerini dinledi. Karşılıklı fikir alışverişi yapılan toplantıda, otopark projesinin sanayi esnafına sağlayacağı katkılar ve bölgeye kazandıracağı değer üzerinde duruldu.

BAŞKAN TEPE: “OTOPARKIMIZ ŞİMDİDEN HAYIRLI UĞURLU OLSUN”

Projenin tamamlanmasıyla birlikte sanayi bölgesinde park sorununa kalıcı çözüm getirileceğini belirten Başkan Ulaş Tepe, “Seçim döneminde de bizden en çok katlı otopark talep ediliyordu. Göreve geldiğimizde bu şehri ortak akılla yöneteceğimizi ifade etmiştik. Bugün de kıymetli kooperatif yönetimimizle bir araya gelerek, projemizi masaya yatırdık. Onların görüş ve önerilerini dinledik. Şehrimizdeki her çalışmayı dayatarak değil, danışarak yapmaya devam edeceğiz. ‘Ben yaptım’ değil, ‘biz yaptık’ diyerek şehrimizde yaşayan her bir hemşehrimizin gurur duyacağı çalışmaları hayata geçirmeyi sürdüreceğiz" dedi.