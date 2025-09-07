Altınordu Belediyesi'nden nizam getiren çalışma

Ali Yazan/ Ordu

Ordu'nun Altınordu İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, denetimler boyunca işletmeleri işgallere karşı uyarırken, işgale neden olan materyaller toplandı.

Altınordu İlçe Belediyesi, kent estetiğini korumak ve vatandaşların kaldırımları güvenli şekilde kullanabilmesini sağlamak amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Düz Mahalle’de cadde ve sokaklarda gerçekleştirdikleri kontrollerde kaldırım işgaline yol açan tezgâh, ürün, duba gibi unsurlara müdahale etti. Yaya güvenliğini ve kamuya ait alanların amacına uygun kullanımını sağlamak amacıyla yapılan denetimlerde, kaldırımları işgal eden araçlara cezai işlem uygulanırken, işgalde bulunan işletmelere de gerekli uyarılar yapıldı. Uyarılara rağmen işgallerini sürdüren işletmelere ise idari para cezası kesildi. Denetimlerde esnaf ve vatandaşların hassasiyetleri gözetilerek, kaldırımların yeniden vatandaşların kullanımına uygun hale getirilmesi sağlandı.

BAŞKAN TEPE: “VATANDAŞLARIMIZIN VE ESNAFLARIMIZIN HAKLARINI GÖZETİYORUZ”

Altınordu İlçe Belediye Başkanı Ulaş Tepe, hem vatandaşların hem de esnafların hakları gözetilerek denetimlerin gerçekleştirildiğini belirterek, “Altınordu’muzda hemşehrilerimizin güvenliğini ve huzurunu ön planda tutmak en temel görevimizdir. Bu anlayışla zabıta ekiplerimiz, şehir merkezinde ve mahallelerimizde gerçekleştirdikleri denetimlerle yayalarımızın güvenli geçişlerini sağlamak, kaldırımların ve yaya yollarının düzenli kullanımını korumak için aralıksız çalışmaktadır. Vatandaşlarımızın rahat ve güvenli bir şekilde yürüyebilmeleri kadar, esnafımızın da ticari hayatını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesi bizim için önemlidir. Denetimlerimizi yaparken, esnafımızı da gözetiyor, onların düzenli ve adil bir şekilde faaliyetlerini sürdürebilmeleri için yol gösterici bir anlayışla hareket ediyoruz. Amacımız cezalandırmak değil; şehir yaşamını daha düzenli, güvenli ve herkes için ulaşılabilir hale getirmektir" dedi.