Altınordu Belediyesi’nden sosyal belediyecilikte yeni bir hizmet daha

ORDU / ALİ YAZAN

Ordu'nun Altınordu İlçe Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hayata geçirdiği yeni hizmetle vatandaşların yaşamına dokunmaya devam ediyor. Özellikle kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların temel ihtiyaçlarına daha kolay ulaşabilmesi amacıyla devreye alınan mobil kuaför aracı, ilk seferine çıkmayı bekliyor.

Altınordu’nun farklı kırsal noktalarında hizmet verecek şekilde planlanan araç, başta yaşlılar, dezavantajlı ve ulaşım imkânı kısıtlı olan vatandaşlar olmak üzere ücretsiz kuaförlük hizmeti sunuyor. Kadın ve erkek kuaförlerinin görev alacağı mobil ekip, saç kesiminden bakıma kadar birçok hizmeti vatandaşın ayağına götürüyor.

BAŞKAN TEPE: “HİÇBİR VATANDAŞIMIZI YALNIZ BIRAKMIYORUZ”

Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Belediyecilik sadece yol yapmak, bina inşa etmek değildir; asıl mesele vatandaşın hayatını kolaylaştırmak, her kesimin ihtiyaçlarına dokunabilmektir. Mobil kuaför aracımızla, özellikle kırsal mahallelerde yaşayan büyüklerimize, dezavantajlı vatandaşlarımıza küçük ama anlamlı bir hizmet sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bugüne kadar hayata geçirdiğimiz sosyal belediyecilik uygulamalarında olduğu gibi hiçbir zaman esnaflarımızla rekabet eden bir anlayışın içerisinde olmadık, olmayacağız. Mobil Kuaför, şehrimizin dört bir yanında berberin bulunmadığı mahallelerde görev yapacak” dedi.

Haftalık program çerçevesinde mahalle mahalle gezerek hizmet verecek olan mobil kuaför aracı sayesinde, kuaföre ulaşmakta güçlük çeken birçok vatandaş artık bakım hizmetlerini yaşadıkları yerde alabilecek.