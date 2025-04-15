Altınordu Ersan Parlatan ile yolları ayırdı

Kaynak: DHA
Altınordu Ersan Parlatan ile yolları ayırdı

2. Lig ekiplerinden Altınordu’da Ersan Parlatan dönemi sona erdi. İzmir ekibi yaptığı açıklamada tecrübeli teknik adam ile yollarını ayırdığını açıkladı. Ersan Parlatan yönetiminde 13 maça çıkan Altınordu 5 galibiyet aldı.

2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da teknik direktör Ersan Parlatan ile yollar ayrıldı. Ligde son 3 maçından mağlubiyetle ayrılan İzmir temsilcisi, tecrübeli teknik adama teşekkür etti.

Kırmızı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "A Takım Teknik Direktörümüz Ersan Parlatan ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sezonun ikinci yarısından beri Altınordu'muzda görev yapan Ersan Parlatan ve ekibine bundan sonraki kariyer yolculuğunda başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Altınordu'nun başında 13 maça çıkan 47 yaşındaki çalıştırıcı; 5 galibiyet, 4 beraberlik, 4 yenilgi gördü.

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