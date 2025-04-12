Altınordu evinde kayıp

Altınordu TFF 2. Lig Beyaz Grup 31. haftasında Adana 1954 FK’ya 2-0'lık skorla yenildi.
ALTINORDU 0 ADANA 1954 FK 2
Hakemler: Burak Kamalak, İlker Ayten, Burak Gültek
Altınordu: Serhat Öztaşdelen, Alper Tursun, Eren Tokat, Yusuf Şahin Örnek, Kaan Baysal, Burak Gültekin (Furkan Emin Kaçmaz dk. 86), Ali Çırak (Ali Barak dk. 77), Emre Aydınel (Koray Dağ dk. 56), Bahattin Karahan (Selahattin Çankırılı dk. 86), Hüseyin Bulut, Kaniwar Uzun (Ege Arslan dk. 77)
Adana 1954 FK: Muharrem Tunay Meral, Hakan Özkan (Fadıl Kocaoğlu dk. 65), Yiğit Demir, Hıfsullah İsmail Erdoğan (Mehmet Yıldızaç dk. 65), Mehmet Alp Kurt, Fatih Özkan, Fatih Somuncu (Mehmet Eren Sıngın dk. 56), Sedat Şahintürk (Özkan Yıldırım dk. 78), Ali Akkuş, Sergen Yatağan (Berat Ali Genç dk. 77), Ahmet Ülük
Goller: Ahmet Ülük (dk. 10 ve 88) (Adana 1954 FK)
Sarı kartlar: Kaan Baysal, Alper Tu