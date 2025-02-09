Altınordu galibiyet özlemine son verdi

Kaynak: DHA
Altınordu galibiyet özlemine son verdi

Atınordu, 2. Lig’in 21. haftasında Kırklarelispor’u 2-1 mağlup ederek moral buldu. İzmir ekibi böylece iç sahadaki galibiyet özlemine son verdi.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta ikinci devreye üst üste 3 beraberlik alarak başlayan 4'üncü sıradaki Altınordu, 21'inci haftada konuk ettiği Kırklarelispor'u 4-2 yenerek kendine geldi. Seyircisi önüde 1-0 geriye düştüğü karşılaşmanın ilk yarısında Hüseyin ve Kaan, ikinci devresinde ise Ali ve Uğur'un golleriyle 3 puana uzanan İzmir temsilcisi iç sahadaki 3 maçlık galibiyet özlemine de son vermiş oldu. Kırmızı-lacivertliler, Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde 23 Kasım'da 3-1 kazandığı 1461 Trabzon randevusundan 78 gün sonda taraftarına zafer sevinci yaşattı.

Altınordu Teknik Direktörü Ersan Parlatan, takımının başında çıktığı 3'üncü karşılaşmada galibiyet siftahı yaptı. İzmir temsilcisi ile daha önce 2 müsabakada 2 beraberlik alan tecrübeli teknik adam bu kez galip gelmenin keyfini yaşadı. İzmir ekibinde Hüseyin gol sayısını 9'a çıkarırken, Kaan 4, devre arasında transfer edilen Uğur ise 2 gole ulaştı. Stoper Ali ise ilk gol sevincini yaşadı. Ligde çarşamba günü deplasmanda Play-Off yarışı veren 24Erzincanspor'a konuk olacak Altınordu kazanarak galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor.

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