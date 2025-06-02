Altınordu golcüsü Keni Var Uzun ile devam edecek

Kaynak: İHA
Altınordu golcüsü Keni Var Uzun ile devam edecek

Altınordu'nun başarılı futbolcusu Keni Var Uzun, gelecek sezon da İzmir temsilcisinin formasını giyecek.

TFF 2. Lig’de şampiyonluk için mücadele eden ancak play-off 3. turunda Van Spor’a elenerek 1. Lig şansını kaybeden Altınordu’da 25 yaşındaki Keni Var Uzun, gelecek sezonda İzmir ekibinde forma giymeye devam edecek.

İzmir ekibinin 2023-2024 sezonu öncesinde kadrosuna dahil ettiği Keni Var Uzun, bu sezon takımına 3 gollük katkı sağladı. İzmir ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 1.96 boyundaki golcü, "Bu sene 1. Lig’e çok yaklaşmıştık ancak olmadı. Önümüzdeki sezonda da hedefimiz bu olacak" diye konuştu.

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