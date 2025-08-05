Altınordu İlçe Belediyesi, Çiseli Şelalesi’ni yeniden turizme kazandırdı

Ali Yazan Ordu /Yeniçağ

Türkiye’nin en güzel 10 şelalesi arasında gösterilen Çiseli Şelalesi, Altınordu İlçe Belediyesi’nin titiz çalışmalarıyla yeniden eski ihtişamına kavuştu. Son yağışlarla taş, kum ve çamurla dolan taban, doğal yapıya zarar vermeden temizlenerek ziyaretçilerin huzurla vakit geçirebileceği bir hale getirildi.

DOĞAL YAPIYA ZARAR VERMEDEN

Altınordu’nun Karaoluk Mahallesi’nde yer alan ve dört mevsim yerli-yabancı turistlerin uğrak noktası olan Çiseli Şelalesi’nde gerçekleştirilen temizlik çalışmalarında, şelalenin tabanını kaplayan dip çamuru, taş ve çakıllı malzeme iş makineleri yardımıyla özenle temizlendi. Belediye ekipleri, doğaya zarar vermemek için büyük hassasiyet gösterdi.

“GELECEĞE NEFES OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Temizlik sonrası açıklama yapan Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, çevre ve doğa bilincine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Altınordu, eşsiz doğasıyla fark yaratan bir kenttir. Türkiye’nin en güzel şelalelerinden biri olan Çiseli Şelalesi bizim için sadece bir doğal güzellik değil, aynı zamanda korunması gereken bir mirastır. Doğal alanlarımızın sürdürülebilirliğini sağlamak, sadece bugünün değil yarının Altınordu’suna da sahip çıkmaktır.

Doğayla uyumlu ve yeşile kulak veren bir belediyecilik anlayışıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

GÖRSEL BİR ŞÖLEN SUNUYOR

Yapılan temizlik çalışmalarının ardından Çiseli Şelalesi, yeniden doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı haline geldi. Şelale, doğal güzelliğiyle Ordu turizmine katkı sağlamayı sürdürecek.