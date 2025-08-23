Altınordu İlçe Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi'nden örnek iş birliği



Ali Yazan Ordu /Yeniçağ



Altınordu İlçe Belediyesi ile Ordu Büyükşehir Belediyesi, Kurtuluş Savaşı'nın kahraman gemisi Rüsumat No:4 destanını, 104'üncü yılında düzenlenen törenle andı. İlkadım Anıtı'nda düzenlenen törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, Çamaş Belediye Başkanı Leyla Çıtır ve çok sayıda vatandaş katıldı.

BAŞKAN TEPE: ORDULULARIN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ

ODÜ Tarih Bölümümden Öğretim Görevlisi Dr. Kamil Yavuz'un sunumuyla başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Ardından programın açılış konuşmasını yapan Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, 104 yıl önce, Orduluların cesareti, Türk milletinin bağımsızlık tutkusuyla birleşerek dünya savaş tarihine altın harflerle yazılan bir kahramanlık öyküsünü doğurduğunu belirterek, "Rüsumat No: 4, dünya denizcilik tarihinde battıktan sonra yüzüdürülen tek savaş gemisidir. Ordu'nun, Orduluların birleştirici gücü ve bir kahramanlık destanıdır. Ordulu büyüklerimizle ne kadar övünsek, ne kadar gurur duysak hiç şüphesiz az. Ancak milletleri millet yapan, şehirleri şehir yapan geçmişteki şanla, şerefle dolu olan tarihlerine sahip çıkmakla oluyor. Büyükşehir Belediyemiz ve Altınordu Belediyemiz iş birliğiyle bu kahramanlık destanını birlikte duyurmaya devam ettireceğimize söz veriyoruz. Ama sizlerden de şöyle bir söz istiyoruz; bu kahramanlık destanını Ordu'ya, Türkiye'ye dünyaya hep birlikte duyurmak zorundayız" dedi.

"TÜRK MİLLETİNİN KAHRAMANLIK HİKAYESİDİR"

Başkan Tepe, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Büyükşehir Belediye Başkanımıza sizlerin huzurunda ben bir kez daha teşekkür ediyorum. Rüsumat No:4 Anıtını şehrimize kazandırarak, buradaki hem öğrenci hem de genç kardeşlerimize bunu sadece sözlü anlatmaktan ziyade o ruhu hissetmelerinin önünü açmıştır. Bu vesileyle, başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını, Rüsumat No:4’ün mürettebatını ve bu destanı yazan Ordu halkını rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. 104 yıl önce yakılan bağımsızlık meşalesini, aynı inançla taşımaya devam edeceğiz."

Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler de, "Özel bir akşamı sizlerle birlikte yaşıyoruz. 104 yıl önce Rüsumat No:4 Gemisi büyük bir kurmay aklı uygulayarak taktik icabı batırılmış, ondan önce büyüklerimiz, dedelerimiz 12 sandalı yanyana koyup üzerine kalaslar koyarak cephaneleri taşımışlardır. Daha sonra tekrsr kahraman halkımız yine bir Ordu zekasınk göstererek cephaneyi tekrar yüklüyor ve Kurtuluş Savaşı mücadelesine devam ediyor. Mustafa Kemal Atatürk’ün başkanlığındaki Kurtuluş Savaşı başarılı bir şekilde devam ediyor. Çanakkale'de nasıl mücadele verildiyse, Ordu'da da böyle bir cesaret örneği gösteriliyor" diye konuştu.

ORDULU SANATÇI GAYE AKSU SAHNE ALDI

Açılış konuşmalarının ardından program Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu ve Kent Orkestrası Rüsumat No:4 destanını anlatan gösterisi ve türkülerle devam etti. Duygu dolu anların yaşandığı programda Ordulu sanatçı Gaye Aksu sahne aldı. Yöresel şarkıları seslendiren Aksu, Ordululara unutulmaz bir gece yaşattı.