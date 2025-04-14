Altınordu play off biletini 1 puanla alabilir

2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 3 maçını kaybederek düşüşe geçen 5'inci sıradaki 55 puanlı Altınordu, son 2 maçından 1 puan çıkarırsa Play-Off'a kalmayı garantileyecek. Bu hafta bir basamak altındaki 49 puanlı İskenderunspor'a konuk olacak İzmir temsilcisi, daha sonra 75 puanlı lider Sarıyer'le deplasmanda karşılaşacak. Kırmızı-lacivertliler son hafta Afyonspor'un ligden çekilmesi nedeniyle hükmen galip sayılarak 3 puan alacak.

Kalan 2 maçından 1 puan çıkarması halinde Altınordu normal sezonu 59 puanla tamamlayacak. Play-Off hattının 1 basamak altında 7'nci sırada yer alan 49 puanlı Beykoz Anadoluspor, 3 maçta 9 puan toplasa bile 58 puanda kalıp Altınordu'yu geçemeyecek. Altınordu, İskenderun ve Beykoz'un 58 puanda buluşması halinde üçlü averaj hesabı devreye girecek.