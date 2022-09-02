Altınordu SYDV işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Altınordu SYDV, geçici olarak istihdam etmek üzere yaşlı ve engelli bakım personeli olarak 4 işçi alacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
T.C. vatandaşı olmak
Yükseköğretim kurumlarının 4 yıllık bölümlerinden mezun olmak
Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
Çalışmasına engel hali olmamak
20-35 yaş arasında olmak
Son 6 aydır Altınordu ilçesinde ikamet etmek
Kamu haklarından mahrum olmamak
Erkekler için askerlikten muaf olmak
KPSS P3 puan türünde en az 60 almak
Bilgisayar programlarını iyi derecede kullanabilmek
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
İş başvuru formu
Kimlik fotokopisi
Adli sicil kaydı
Diploma
1 adet vesikalık fotoğraf
İkametgah belgesi
Nüfus kayıt örneği
Ziraat bankası hesap numarası
Sağlık raporu
Erkek adaylar için askerlik durum belgesi
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