Altınordu SYDV işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Altınordu SYDV, geçici olarak istihdam etmek üzere yaşlı ve engelli bakım personeli olarak 4 işçi alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

T.C. vatandaşı olmak

Yükseköğretim kurumlarının 4 yıllık bölümlerinden mezun olmak

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

Çalışmasına engel hali olmamak

20-35 yaş arasında olmak

Son 6 aydır Altınordu ilçesinde ikamet etmek

Kamu haklarından mahrum olmamak

Erkekler için askerlikten muaf olmak

KPSS P3 puan türünde en az 60 almak

Bilgisayar programlarını iyi derecede kullanabilmek

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

İş başvuru formu

Kimlik fotokopisi

Adli sicil kaydı

Diploma

1 adet vesikalık fotoğraf

İkametgah belgesi

Nüfus kayıt örneği

Ziraat bankası hesap numarası

Sağlık raporu

Erkek adaylar için askerlik durum belgesi