﻿Depremzede çocuklara Altınordu kucak açtı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası harekete geçen Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, İsmet Orhunbilge Tesisleri’nin kapılarını depremzede çocuklara açmaya karar verdi. Altınordu, tesislerinde 10 ile 15 yaş arasında olan 25 çocuğu barındıracak.

İzmir temsilcisinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, depremden dolayı evsiz kalan 10 ila 15 yaş arasındaki 25 çocuğumuzun barınması için İsmet Orhunbilge Tesisleri’mizin kapılarını açıyor. Altınordu FK , 25 çocuğumuzun tesislerimizde 3 ila 6 ay arasında konaklayabilmesi için girişimlere başladı. Kulübümüz bu konuda gerekli izinleri almak için başta Aile ve Sağlık Bakanlığı olmak üzere devletin tüm yetkili kurumlarıyla temasa geçti. Şu anda 25 çocuğumuzu ağırlamak için hazır olan tesisimiz gerekli izinlerin alınmasının hemen ardından, bu çocuklarımızı bulunduğu bölgelerden İzmir Selçuk İsmet Orhunbilge Tesislerimize getirecektir. Yine depremzede çocuklarımızın eğitimleri için de Milli Eğitim Bakanlığı ve Selçuk Kaymakamlığı ile de irtibat kurulmuştur" denildi.