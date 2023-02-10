10 Şubat 2023 Cuma
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Depremzede çocuklara Altınordu kucak açtı

Depremzede çocuklara Altınordu kucak açtı

İzmir'in kulübü Altınordu, depremzede çocuklara kapılarını açıyor...

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 18:32
Takip Et

Altınordu tesislerinin kapılarını depremzede çocuklara açtı

Depremzede çocuklara Altınordu kucak açtı
+
Aa
-

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası harekete geçen Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, İsmet Orhunbilge Tesisleri’nin kapılarını depremzede çocuklara açmaya karar verdi. Altınordu, tesislerinde 10 ile 15 yaş arasında olan 25 çocuğu barındıracak.
İzmir temsilcisinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, depremden dolayı evsiz kalan 10 ila 15 yaş arasındaki 25 çocuğumuzun barınması için İsmet Orhunbilge Tesisleri’mizin kapılarını açıyor. Altınordu FK , 25 çocuğumuzun tesislerimizde 3 ila 6 ay arasında konaklayabilmesi için girişimlere başladı. Kulübümüz bu konuda gerekli izinleri almak için başta Aile ve Sağlık Bakanlığı olmak üzere devletin tüm yetkili kurumlarıyla temasa geçti. Şu anda 25 çocuğumuzu ağırlamak için hazır olan tesisimiz gerekli izinlerin alınmasının hemen ardından, bu çocuklarımızı bulunduğu bölgelerden İzmir Selçuk İsmet Orhunbilge Tesislerimize getirecektir. Yine depremzede çocuklarımızın eğitimleri için de Milli Eğitim Bakanlığı ve Selçuk Kaymakamlığı ile de irtibat kurulmuştur" denildi.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bu fotoğraftaki acı gerçeği görüyor musunuz? Yıkıntıya değil toprağın rengine bakın
1
﻿Bu fotoğraftaki acı gerçeği görüyor musunuz? Yıkıntıya değil toprağın rengine bakın
﻿Bu fotoğraftaki acı gerçeği görüyor musunuz? Yıkıntıya değil toprağın rengine bakın
﻿Show TV ana haber sunucusu Dilara Gönder istifa etti. Deprem yayınındaki sözleri gündem olmuştu
2
﻿Show TV ana haber sunucusu Dilara Gönder istifa etti. Deprem yayınındaki sözleri gündem olmuştu
﻿Show TV ana haber sunucusu Dilara Gönder istifa etti. Deprem yayınındaki sözleri gündem olmuştu
﻿Galatasaray'dan Volkan Demirel'e flaş teklif
3
﻿Galatasaray'dan Volkan Demirel'e flaş teklif
﻿Galatasaray'dan Volkan Demirel'e flaş teklif
﻿Fena patladı. Ronaldo gol olup yağdı
4
﻿Fena patladı. Ronaldo gol olup yağdı
﻿Fena patladı. Ronaldo gol olup yağdı
﻿Boeing, Türkiye'deki deprem çalışmalarına 500 bin dolar yardım yaptı
5
﻿Boeing, Türkiye'deki deprem çalışmalarına 500 bin dolar yardım yaptı
﻿Boeing, Türkiye'deki deprem çalışmalarına 500 bin dolar yardım yaptı
﻿Depremin görüntüsü dehşete düşürdü. Yer halı gibi sallanıyor
6
﻿Depremin görüntüsü dehşete düşürdü. Yer halı gibi sallanıyor
﻿Depremin görüntüsü dehşete düşürdü. Yer halı gibi sallanıyor
﻿Depremin yaralarını sarmaya çalışan Ahbap'a siber saldırı. Yurt içinden 400 bin saldırı gerçekleşti
7
﻿Depremin yaralarını sarmaya çalışan Ahbap'a siber saldırı. Yurt içinden 400 bin saldırı gerçekleşti
﻿Depremin yaralarını sarmaya çalışan Ahbap'a siber saldırı. Yurt içinden 400 bin saldırı gerçekleşti
﻿Depremzedeler için Rusya'daki camilerde dua edildi
﻿Depremzedeler için Rusya'daki camilerde dua edildi
﻿Depremzedeler için Rusya'daki camilerde dua edildi
﻿Valencia ailesiyle birlikte yardım kolilerini tırlara yükledi: Duygulandıran tablo
﻿Valencia ailesiyle birlikte yardım kolilerini tırlara yükledi: Duygulandıran tablo
﻿Valencia ailesiyle birlikte yardım kolilerini tırlara yükledi: Duygulandıran tablo
﻿Depremzede çocuklara Altınordu kucak açtı
﻿Depremzede çocuklara Altınordu kucak açtı
﻿Depremzede çocuklara Altınordu kucak açtı
﻿AFAD'dan artçı sarsıntı açıklaması
﻿AFAD'dan artçı sarsıntı açıklaması
﻿AFAD'dan artçı sarsıntı açıklaması
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.