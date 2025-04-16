Altınordu yeni teknik direktörünü açıkladı

Kaynak: İHA
Altınordu yeni teknik direktörünü açıkladı

Altınordu, teknik direktörlük görevine Namet Ateş’in getirildiğini duyurdu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, Ersan Parlatan’dan boşalan teknik direktörlük görevine Namet Ateş’in getirildiğini duyurdu.

ALTINORDU'DAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili kırmızı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapımızdan birçok gencimizin yetişmesinde büyük emeği olan Namet Ateş, A Takım Teknik Direktörlük görevine getirildi. Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi’nde Başkanımız Seyit Mehmet Özkan ile bir araya gelen Ateş ve ekibi, bugünden itibaren A Takım’ımızın başarılı olması için mücadele edecek. Ateş’in ekibinde yardımcı antrenör olarak Serhat Galimane ve kaleci antrenörü olarak Ercüment Kurt görev yapacak" ifadeleri kullanıldı.
Daha önce 2018-2022 yılları arasında Altınordu Futbol Akademisi'nde atletik performans direktörü ve gençlik gelişim teknik sorumlusu olarak çalışan Namet Ateş, son olarak Manisa Futbol Kulübü'nde altyapının başında görev aldı.

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