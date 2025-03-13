Altınordu’da büyük değişim yolda

2'nci Lig Beyaz Grup'ta pazar günü evinde zirve takipçisi Batman Petrolspor'la oynayacağı zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren 4'üncü sıradaki Altınordu'da Teknik Direktör Ersan Parlatan ilk 11'de değişime gidecek.



İzmir ekibinde cezası sona eren sağ bek Yusuf Şahin yeniden ilk 11'deki yerini alacak. Yusuf'un yokluğunda Fethiyespor deplasmanında savunmanın sağında görev yapan Alper, asıl mevkisi olan sol beke dönecek. İki haftadır ilk 11'de görev alan sol bek Ali Barak bu kez yedek soyunacak.



Kırmızı-lacivertli ekipte sarı kart cezalısı Uğur'un yokluğunda orta sahada Ege ya da Burak'ın şans bulabileceği ifade edildi.



Teknik patron Parlatan, Fethiye deplasmanında kanatta oynattığı Sami'yi yeniden orta sahaya çekmesi halinde kanat oyuncularından Koray, Bahattin veya Furkan Emin'den birini tercih etmek zorunda kalacak. Tecrübeli çalıştırıcının rakibi iyi analiz ederek son kararını vereceği ifade edildi. Son 2 maçından 1 puan çıkaran Altınordu seyircisi önünde Batman engelini aşarak moral bulmak istiyor.