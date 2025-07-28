Altınordu'da İYİ Partililerden kahvaltı programı!

Ali YAZAN - ORDU / YENİÇAĞ

Ordu İl Başkanı Fatih Titiz ve Genel İdare Kurulu Üyesi Rıdvan Yalçın’ın da katıldığı kahvaltı programında konuşan Altınordu İlçe Başkanı Adnan Ateşoğlu, “her gün büyüyen bir aile olarak yerelde ve genelde iktidara yürüyoruz” dedi.

Başkan Ateşoğlu, şöyle devam etti;

“İYİ Parti Altınordu İlçe Başkanlığı olarak düzenlediğimiz kahvaltı programına eşlik eden genel idare kurulu üyemiz sayın Rıdvan Yalçın’a, Ordu İl Başkanım sayın Fatih Titiz'e, kıymetli ilçe yönetim kurulu Arkadaşlarıma, Muhtarlarımıza, İlçe Başkanlarıma, mahalle birim Başkanlarıma, davetimize icabet eden Misafirlerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Altınordu ilçemiz de göreve geldiğimiz günden itibaren yaptığımız çalışmaları, Ordu'nun sorunlarını, fındığın durumunu, ülke gündemi ile ilgili ekonomik krizden yerel yönetimlerle alakalı birçok konular da fikir alışverişinde bulunduk.

Siz iyi’ler ile bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadım. Ben inanıyorum ki birlik ve Beraber olduğumuz sürece aşamayacağımız hiçbir sorun ulaşamayacağımız hiçbir Hedef olmayacaktır.”

"HEDEFLERİMİZİ DEĞERLENDİRDİK"

İYİ Parti İl Başkanı Fatih Titiz de toplantı ile ilgili, şu paylaşımı yaptı;

“İYİ Parti Altınordu İlçe Başkanlığımızın düzenlediği anlamlı toplantıda kıymetli teşkilat mensuplarımızla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadık. Altınordu ilçemiz özelinde bugüne dek gerçekleştirdiğimiz çalışmaların yanı sıra, önümüzdeki döneme dair hedeflerimizi de değerlendirdik. Ekonomik krizden toplumsal sorunlara, siyasetten yerel yönetimlere kadar pek çok başlıkta fikir alışverişinde bulunduk.