Altınordu’da kaldırım işgallerine zabıta denetimi!

Ali YAZAN - ORDU / YENİÇAĞ

Altınordu Belediyesi, kent estetiğini korumak ve vatandaşların kaldırımları güvenli şekilde kullanabilmesini sağlamak amacıyla denetimlerine devam ediyor.

Bu kapsamda Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki sokak ve caddelerde yaptığı denetimlerde kaldırım işgaline neden olan tezgâh, ürün, duba gibi unsurlara müdahale etti.

Yaya güvenliğini ve kamuya ait alanların amacına uygun şekilde kullanımını sağlamak amacıyla yapılan uygulamada, kaldırımları işgal eden araçlara cezai işlem uygulanırken, işgalde bulunan işletmelere de gerekli uyarılar yapıldı.

Gerçekleştirilen denetimlerde, esnafın ve vatandaşların hassasiyetleri gözetilerek, kaldırımların vatandaşların kullanımına uygun hale getirilmesi sağlandı.

BAŞKAN TEPE: ANLAYIŞ İÇERİSİNDE TÜM SORUNLARIN ÜSTESİNDEN GELEBİLECEĞİMİZE YÜREKTEN İNANIYORUM

Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, gerçekleştirilen denetimlere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bu kenti daha yaşanılabilir kılmak ortak sorumluluğumuzdur. Bunun için kurallara uymak zorundayız. Esnafımızı ve o esnafımızdan alışveriş yapan halkımızı çok seviyoruz. Anlayış içerisinde tüm sorunların üstesinden gelebileceğimize yürekten inanıyorum.

Kamusal alanlardaki yol ve kaldırım işgalleri, vatandaşlarımızın gündelik yaşamını sürdürmesini engellemekte, kent yaşamını zorlaştırmaktadır. Estetik görüntüyü ve düzeni bozan, yaya ulaşımını engelleyen kaldırım ve yol işgallerine birlikte son vereceğiz. Anlayış göstererek bu sürece destek veren tüm esnafımıza teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

VATANDAŞLAR DENETİMLERE DESTEK VERDİ

Ekipler tarafından kent merkezinde gerçekleştirilen işgal denetimlerine vatandaşlar da destek verdi. Ekiplerin sahadaki çalışmalarına duyarlılıkla yaklaşan vatandaşlar, uygulamadan memnuniyetlerini dile getirerek, kamusal alanların herkesin ortak kullanımına açık olması gerektiğini vurguladı.