YENİÇAĞ - Ordu / Hakan Yıldız

Ordu’nun Altınordu ilçesinde bir inşaat işçisi, 300 liralık Kazı Kazan kartıyla hayatını değiştiren büyük ikramiyeyi kazandı. “Ödül Yağmuru” isimli karttan çıkan 24 milyon liralık ödül, Perihan Abla Şans Büfe’nin tarihinde bir ilk oldu.

Altınordu’daki Perihan Abla Şans Büfe’de yaşanan bu unutulmaz an, hem bayi sahibi hem de çevredeki vatandaşlar için heyecan dolu dakikalara sahne oldu. Bayi sahibi Tolga Türkyılmaz (44), o anları şu sözlerle anlattı:

“Öyle bir bağırdı ki biz de sevincine ortak olduk. 24 milyonluk ikramiyenin bayimizden çıkmasından dolayı çok mutluyum.”

ŞANSIN ADRESİ: PERİHAN ABLA ŞANS BÜFE

Kazanan vatandaşın kimliği açıklanmazken, inşaat işçisi olduğu öğrenilen talihlinin uzun süredir şans oyunları oynadığı ve bu kez 300 liralık yatırımıyla büyük ödüle ulaştığı belirtildi. Büfe çevresinde toplanan vatandaşlar, “Gerçekten hayal gibi. Bu kadar büyük bir ikramiyenin buradan çıkması bizi gururlandırdı” diyerek duygularını paylaştı.

KAZI KAZAN KARTLARI YENİDEN GÜNDEMDE

“Ödül Yağmuru” isimli Kazı Kazan kartı, son dönemde artan ikramiye miktarlarıyla dikkat çekiyor. Bu büyük ödül, hem şans oyunlarına olan ilgiyi artırdı hem de Altınordu’da umut dolu bir atmosfer yarattı.