Altınordu'da yaprak dökümü. Devir kararı sonrası şok gelişme

Spor Toto 2. Lig'e düşen Altınordu'da Başkan'ın kulübü devretme kararı sonrası taraftarı şok eden bir gelişme daha yaşandı.

Altınordu'da yaprak dökümü. Devir kararı sonrası şok gelişme

Spor Toto 1'inci Lig'de küme düşme üzüntüsü yaşayan, 11 senedir yönetimde olan başkan Seyit Mehmet Özkan'ın da şok bir şekilde kulübü devretme kararı aldığı Altınordu'da sözleşmesi sona eren 13 futbolcu serbest kalma hakkı kazanacak.

OYUNCULAR GİDİCİ
Eyüpspor'dan kiralanan Erdem Gökçe ve Metehan Mimaroğlu, Çaykur Rizespor'dan kiralanan Selim Ay ve Hatayspor'dan kiralanan Kerim Alıcı'nın yanı sıra Ahmet Dereli, Ali Dere, Emirhan Aydoğan, Hüsamettin Yener, Kürşad Sürmeli, Rıdvan Koçak, Şeref Özcan, Volkan Fındıklı ve Yusuf Yalçın Arslan'ın kontratları ay sonunda sona erecek.

ALTYAPIYA ÖNEM VERİLECEK
Yeni sezonda yer alacağı 2'nci Lig'de 9 yıl sonra mücadele edecek Altınordu, kadrosunda da önemli bir değişim yaşayacak. Altınordu'nun 2'nci Lig'de altyapıdan yetişen genç oyuncularına daha fazla forma şansı vermesi bekleniyor. (DHA)

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