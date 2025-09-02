Altınordu’dan 300 araçlık 4 katlı otopark

ORDU / ALİ YAZAN

Ulaş Tepe'den şehir trafiğini rahatlatacak büyük hamle: Sanayi Sitesi'ne 4 katlı otopark geliyor. Altınordu İlçe Belediyesi, kentin kronikleşen otopark sorununa çözüm olacak dev bir projeyi hayata geçiriyor. Belediye Başkanı Ulaş Tepe, Karapınar Mahallesi’nde bulunan İkinci Sanayi Sitesi içerisine inşa edilecek olan 4 katlı otoparkın proje görsellerini kamuoyuyla paylaştı.

Proje, sadece Altınordu için değil, otopark sıkıntısının her geçen gün arttığı ülke genelinde örnek gösterilecek nitelikte. Hem esnaf hem de vatandaşın talepleri doğrultusunda hazırlanan proje, modern mimarisi ve sürdürülebilir enerji sistemleriyle dikkat çekiyor.

SANAYİ İÇİN DEĞİL, ŞEHİR İÇİN OTOPARK

Altınordu İlçe Belediye Meclisi’nin Eylül Ayı Olağan Toplantısı'nda konuşan Başkan Ulaş Tepe, fındık rekoltesinden balıkçılık desteğine, spordan eğitime kadar birçok başlıkta önemli açıklamalarda bulundu. Toplantıya CHP, AK Parti, MHP ve İYİ Partili meclis üyeleri de katıldı. 16 gündem maddesinden 15’i oy birliğiyle, 1’i ise oy çokluğuyla kabul edildi.

Otopark projesiyle ilgili konuşan Başkan Tepe, esnaf ve vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine İkinci Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi ile birlikte ortak bir çalışma yürüttüklerini belirtti. "Bu şehri ortak akılla yöneteceğiz" diyen Başkan

BAŞKAN TEPE, PROJEYİ ŞU SÖZLERLE ANLATTI:

“Hazırlıklarımızı yaparak kooperatif yönetimimizle bir araya geldik. Onların görüşleri doğrultusunda projeye son şeklini verdik. Zemin katında 13 iş yeri, üst katlarda 238 otomobil, 16 engelli araç ve 32 motosiklet için park yeri olacak. Ayrıca güneş enerjisiyle çalışan elektrikli araç şarj üniteleri de projede yer alacak.”

TRAFİĞE NEFES ALDIRACAK, EKONOMİYE KATKI SUNACAK

3 bin 215 metrekare alan üzerine kurulacak otopark, hem şehir içi trafiğini rahatlatacak hem de sanayi esnafına nefes aldıracak. Başkan Tepe, bu yatırımı “şehrimizin modern yüzünü yansıtan örnek bir proje” olarak tanımladı.

“Ben yaptım değil, biz yaptık diyerek hemşehrilerimizin gurur duyacağı projeler üretmeye devam edeceğiz” diyen Başkan Tepe, otoparkın kısa sürede tamamlanarak hizmete alınacağını ifade etti.

MECLİS GÜNDEMİNDE SOSYAL DESTEKLER VE YENİ PROJELER DE VARDI

Toplantıda yalnızca otopark projesi değil, Altınordu’nun geleceğine yön verecek pek çok başlık ele alındı. İşte öne çıkan diğer gelişmeler:

BALIKÇILARA 655 BİN TL DESTEK

İç sularda av yasağının kalkmasıyla birlikte, 68 balıkçıya tekne boyutlarına göre 7.500 TL ile 12.500 TL arasında toplam 655 bin TL destek sağlandı.

SOKAK HAYVANLARINA 35 DÖNÜMLÜK DOĞAL YAŞAM ALANI

Ordu Büyükşehir Belediyesi ile protokol imzalanarak 35 dönüm alanda Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı kurulması kararlaştırıldı. 1160 patili dostun barınacağı alanda, veteriner hizmetlerinden sahiplendirme merkezine kadar kapsamlı donatılar yer alacak.

CUMHURİYET MAHALLESİ’NE SPOR KOMPLEKSİ

12.591 m²’lik alan Gençlik ve Spor Bakanlığı'na tahsis edilerek, içerisinde yarı olimpik yüzme havuzu, tenis kortları, halı saha, yürüyüş ve koşu yollarının yer alacağı bir spor kompleksi yapılacak.

10 BİN ÖĞRENCİYE SÜT DAĞITIMI

Geçtiğimiz yıl 5.024 öğrenciye günlük süt dağıtan Halk Süt projesi, bu yıl 10 bin öğrenciye ulaşacak. 22 Eylül itibarıyla süt dağıtımı yeniden başlıyor.

CEREN ÖZDEMİR OYUN VE MASAL EVİ TAM KAPASİTEYE ULAŞTI

Geçen yıl 2 sınıfla hizmet veren merkez, bu yıl 5 sınıfla 60 çocuğa eğitim veriyor. Resim, yoga, İngilizce derslerinin yanı sıra tam gün beslenme hizmeti sunuluyor.

“HİZMET NEREDEN GELİRSE GELSİN, ALKIŞLAMAYI BİLECEĞİZ”

Toplantının sonunda konuşan Başkan Ulaş Tepe, şehre kazandırılan tüm yatırımlarda iş birliği ve ortak aklın altını çizdi:

“Hizmet nereden gelirse gelsin, teşekkür etmeyi ve alkışlamayı bileceğiz. Bu şehri çocukların, gençlerin, kadınların mutlu olduğu bir yer haline getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz.”