Altınordu'dan ayrılık açıklaması

Düzenleme: Kaynak: İHA
Altınordu'dan ayrılık açıklaması

Altınordu, A Takım Sportif Direktörü Murat Korkmaz ve Oyuncu Alım Direktörü Yusuf Kocakaya ile yollarının ayrıldığını duyurdu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da yaprak dökümü devam ediyor. Teknik Direktör Ersan Parlatan ile yollarını ayıran kırmızı-lacivertli kulüp, A Takım Sportif Direktörü Murat Korkmaz ve A Takım Oyuncu Alım Direktörü Yusuf Kocakaya ile de yollarının ayrıldığını duyurdu.

ALTINORDU'DAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Uzun yıllardır kulübümüzde farklı pozisyonlarda bulunan ve gerçekleştirdiğimiz organizasyonlarda görev yapan A Takım Sportif Direktörümüz Murat Korkmaz ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Gelecek yıllarda spor yöneticiliğinde üstün başarılar elde edeceğine inandığımız Murat Korkmaz’a kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullandı.

Öte yandan son olarak A Takım Oyuncu Alım Direktörü olarak görev yapan Yusuf Kocakaya ile de yolların ayrıldığı belirtilirken, Kocakaya'ya da vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür edilip sonraki kariyerinde başarılar dilendi.

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