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Altınordu altyapıdan yetişen futbolcusunu kiraladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, altyapısında yetişen ve son olarak Atakaş Hatayspor'da forma giyen Kerim Alıcı'yı sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 19:48
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Altınordu'dan kiralık transfer

Altınordu altyapıdan yetişen futbolcusunu kiraladı
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Altınordu Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Beytullah Baliç Yerleşkesi'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Kerim Alıcı, depremlerde birçok vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlatarak, vefat edenlere Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabır diledi.

Yetiştiği kulüpte tekrar forma giymesine olanak sağlayan herkese teşekkür eden Kerim Alıcı, şunları kaydetti:

"Yetiştiğim Altınordu'ya döndüm. Altınordu'muzun başarısı için elimden geleni yapacağım. Sezonu en iyi şekilde tamamlayacağız. Küçük bir çocuk olarak girdiğim yere yıllar sonra tekrar gelmek… Bazen anıların olduğu sokaklardan geçerken adımlar yavaşlar derler. Ben de aynı duyguları yaşıyorum. Şu anda çok heyecanlıyım. Bir an önce futbol oynamak istiyorum. Altınordu'yu zaten çok iyi tanıyorum. Bu sezonu en iyi şekilde tamamlayacağız. Mutlu yarınlarımız olur İnşallah."

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