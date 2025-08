Altınordu'dan ücretsiz danışmanlık

Ali Yazan/ Ordu

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından, Altınordu İlçe Belediyesi, üniversite tercih dönemi yaklaşan öğrencilere ücretsiz danışmanlık hizmeti sunmaya devam ediyor.

Altınordu Belediyesi Hizmet Binası zemin katındaki Kariyer Merkezi’nde gerçekleştirilen YKS Tercih Danışmanlığı, öğrencilere doğru ve bilinçli tercihler yapabilmeleri için rehberlik ediyor.

13 Ağustos’a kadar devam edecek hizmet, her gün 10.00 ile 16.00 saatleri arasında 12. sınıf öğrencileri, mezun adayları ve tercihler konusunda desteğe ihtiyaç duyan tüm öğrencilere sunuluyor.

Öğrencilerin tercihlerine dair her detay titizlikle inceleniyor ve her öğrencinin kendi durumuna uygun en doğru seçimler öneriliyor.

"TERCİH DÖNEMİ ÖĞRENCİLERİN GELECEĞİNİ ŞEKİLLENDİRİYOR"

Rehber Öğretmeni Minel Bedir, tercih döneminin riskli bir süreç olduğunu belirterek, öğrencilere destek almayı önerdi. Bedir, “Öğrencilerimizin yaşamlarını etkileyecek bu dönemde her öğrenciyle birkaç kez görüşüp, doğru tercihler yapmalarını sağlıyoruz. Ordu’daki tüm üniversite adaylarına kapımız açık” dedi.

ÖĞRENCİLER DESTEKLE DAHA GÜVENLİ TERCİHLER YAPIYOR

Üniversite adaylarından Batuhan Yılmaz ise, danışmanlık hizmetinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “YKS kampı ve buradaki danışmanlık hizmeti sayesinde çok verimli bir süreç yaşadık. Hocalarımız puanımıza göre hangi üniversiteleri tercih etmemiz gerektiğini belirlediler. Bu desteğin, hayalimdeki üniversitelere gitmemi sağlayacağına inanıyorum” dedi.

Altınordu İlçe Belediyesi, öğrencilerin üniversite seçiminde doğru kararlar alabilmesi için tüm desteğini sunmaya devam ediyor.

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından, Altınordu Belediyesi, üniversite tercih dönemi yaklaşan öğrencilere ücretsiz danışmanlık hizmeti sunmaya devam ediyor. Altınordu Belediyesi Hizmet Binası zemin katındaki Kariyer Merkezi’nde gerçekleştirilen YKS Tercih Danışmanlığı, öğrencilere doğru ve bilinçli tercihler yapabilmeleri için rehberlik ediyor.

13 Ağustos’a kadar devam edecek hizmet, her gün 10.00 ile 16.00 saatleri arasında 12. sınıf öğrencileri, mezun adayları ve tercihler konusunda desteğe ihtiyaç duyan tüm öğrencilere sunuluyor. Öğrencilerin tercihlerine dair her detay titizlikle inceleniyor ve her öğrencinin kendi durumuna uygun en doğru seçimler öneriliyor.

"TERCİH DÖNEMİ ÖĞRENCİLERİN GELECEĞİNİ ŞEKİLLENDİRİYOR"

Rehber Öğretmeni Minel Bedir, tercih döneminin riskli bir süreç olduğunu belirterek, öğrencilere destek almayı önerdi. Bedir, “Öğrencilerimizin yaşamlarını etkileyecek bu dönemde her öğrenciyle birkaç kez görüşüp, doğru tercihler yapmalarını sağlıyoruz. Ordu’daki tüm üniversite adaylarına kapımız açık” dedi.

ÖĞRENCİLER DESTEKLE DAHA GÜVENLİ TERCİHLER YAPIYOR

Üniversite adaylarından Batuhan Yılmaz ise, danışmanlık hizmetinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “YKS kampı ve buradaki danışmanlık hizmeti sayesinde çok verimli bir süreç yaşadık. Hocalarımız puanımıza göre hangi üniversiteleri tercih etmemiz gerektiğini belirlediler. Bu desteğin, hayalimdeki üniversitelere gitmemi sağlayacağına inanıyorum” dedi.

Altınordu Belediyesi, öğrencilerin üniversite seçiminde doğru kararlar alabilmesi için tüm desteğini sunmaya devam ediyor.