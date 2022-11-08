Altınova SYDV büro işçisi alacak

Altınova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesine 1 işçi alınacak.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, büro işçi alınacak.
Son başvuru tarihi ise 14.11.2022 olarak açıklandı.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
18 yaşından büyük olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak,
Adli sicil kaydı bulunmamak,
En az 5 yıllık B sınıfı ehliyete sahip olmak.
GEREKLİ BELGELER
Nüfus cüzdanı fotokopisi,
Adli sicil belgesi,
Sağlık raporu.
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