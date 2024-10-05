Altınözü’nde uyuşturucu operasyonu

Hatay'da uyuşturucu madde ticaretiyle bağlantılı olarak yapılan operasyonlar sonucunda bir kişinin evinde ve iş yerinde önemli miktarda uyuşturucu ve silah mühimmatı ele geçirildi. Hatay Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu imal ve ticaretiyle mücadelesini sürdürürken, 4 Ekim’de Altınözü’nde durdurulan S.B.’nin üzerinde yapılan aramada 0,43 gram metamfetamin bulundu.

S.B.'nin uyuşturucuyu temin ettiği belirlenen A.Ş.’nin ikametinde ve iş yerinde ise 12 av tüfeği fişeği, 13 tabanca fişeği, bir payp, iki pürmüz, kullanılmış pet şişeler ve üç paket kenevir tohumu ele geçirildi. Her iki şahıs hakkında TCK 191. maddesi ve 6136 Sayılı Kanuna muhalefet suçlamasıyla işlem yapıldı.