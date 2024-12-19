Altıntaş’ta GES projesine1 milyon 940 bin TL hibe

Düzenleme: Kaynak: İHA
Altıntaş’ta GES projesine1 milyon 940 bin TL hibe

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde süt sığırı yetiştiriciliği üzerine faaliyet gösteren işletmenin kurduğu 225 KW gücündeki çatı üstü GES projesine 1 milyon 940 bin TL hibe ödemesi yapılacağı bildirildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde süt sığırı yetiştiriciliği üzerine faaliyet gösteren işletmenin kurduğu 225 KW gücündeki çatı üstü GES projesine 1 milyon 940 bin TL hibe ödemesi yapılacağı bildirildi.

Konuyla ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Altıntaş ilçemizde süt sığırı yetiştiriciliği üzerine faaliyet gösteren işletmenin, KKYDP 15.Etap projeleri çerçevesinde kurduğu 225 KW gücündeki çatı üstü GES projesinin hak ediş kontrolü gerçekleştirildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz Kırsal Kalkınma Şubesi teknik personelince yapılan yerinde kontrole Altıntaş İlçe Tarım ve Orman Müdürümüz Yusuf Başan da eşlik etti. Uygulanan proje sayesinde işletmenin elektrik gideri sıfırlanmış olacak. KKYDP çerçevesinde işletmeye 1 milyon 940 bin TL hibe ödemesi gerçekleştirilecek" denildi.

Altıntaş’ta GES projesine1 milyon 940 bin TL hibe

Altıntaş’ta GES projesine1 milyon 940 bin TL hibe

Altıntaş’ta GES projesine1 milyon 940 bin TL hibe

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