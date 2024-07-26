Altman’dan Çin çağrısı

Axios'a konuşan ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI şirketinin Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman, ABD hükümetinin yapay zeka hususunda gelişmeler kaydettiğini fakat hükümet tarafından konuya "gerekli ciddiyetin gösterildiğini" düşünmediğini ifade etti.

Çin'in yapay zeka teknolojilerini geliştirmedeki kararlılığını ifade eden Altman, diğer hükümetlerin yapay zeka konusuna daha taktiksel ve hızlı bir yaklaşım göstermesi gerektiğini belirtti.

Altman, ABD'li yapay zeka şirketlerinin, verileri ve kendilerine ait önemli fikri mülkiyetlerinin çalınmasını önlemek maksadıyla siber savunma ile veri merkezi güvenliği alanlarındaki geliştirmelerinin önemine vurgu yaptı.

Yapay zeka teknolojilerinde altyapının önemine dikkat çeken Altman, ABD yetkililerinin özel sektör ile işbirliğiyle veri merkezleri ve enerji santralleri için fiziksel altyapı oluşturma çalışmaları düzenlemesi vurgusunda bulundu.

Sam Altman, için "ABD liderliğinde küresel bir koalisyona ihtiyacımız var" değerkendirmesinde bulundu.