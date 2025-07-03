Alüminyum fiyatları son 3 aylık pikini gerçekleştirdi

Alüminyum fiyatları, tonda 2.600 dolar seviyesinin üzerine çıkarak Mart ayından bu yana en yüksek noktaya ulaştı. Çin’in üretimi karbon emisyon hedefleri doğrultusunda yıllık 45 milyon tonluk sınırla kısıtlanırken, arzın daralacağı beklentisi fiyatları yukarı çekti. Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı resmi verilere göre, ülkede üretim daralmaya devam ediyor. Öte yandan Avrupa’da savunma sanayinde artan talep, özellikle Rusya’ya uygulanan yaptırımların etkisiyle alüminyum arzını kısıtlıyor. Avrupa Birliği ülkeleri savunma ürünleri üretimini genişletmeyi planlarken, bu durum talebi artırıyor. Londra Metal Borsası’ndaki stoklar yıl başından beri yükselse de, toplam LME ve Şanghay Borsası stokları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 azalmış durumda. Bu gelişmeler, küresel üretim ve tedarik zincirinde belirsizliklerin sürdüğünü gösteriyor.