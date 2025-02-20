Alüminyum fiyatları son 9 ayın zirvesinde

Dünya genelinde alüminyum fiyatları, arz üzerindeki sıkı kısıtlamalar ve talep artışı beklentileriyle birlikte yükselmeye devam ediyor. Şubat ayında alüminyum vadeli işlemleri ton başına 2.700 doları aşarak son dokuz ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Uzmanlar, bu artışın başlıca nedenleri arasında üretim kısıtlamaları ve küresel ekonomik toparlanmanın etkilerini gösteriyor.

Çin, 2024 yılında 44 milyon ton alüminyum üreterek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Ancak, Pekin yönetimi 2017 yılında üretimi 25 milyon ton seviyesinde sınırlamıştı. Bu karar, aşırı arzın önüne geçmek ve karbon salınımı hedeflerini desteklemek amacıyla alınmıştı. Bu durum, Çin’de üretimin yıl içinde yavaşlamasına neden olabilir. Buna karşın, Çin hükümetinin mali teşvikleri artırması ve kredi büyümesini desteklemesi bekleniyor.

Çin'in yeni vergilendirmesi alüminyum piyasasını derinden etkiledi

ABD tarafında ise, ISM verilerine göre Ocak ayında ABD imalat sektöründe beklenmedik bir toparlanma yaşandı. Bu gelişme, sektörün son iki yıl içindeki ilk genişlemesini kaydetmesi açısından dikkat çekici bulunuyor. Güçlenen üretim verileri, ABD’de alüminyum talebinin artmasına katkıda bulunabilir.

Trump'tan çelik ve alüminyum ithalatına yeni vergi

Öte yandan, jeopolitik gelişmeler de piyasaları etkilemeye devam ediyor. Avrupa Komisyonu yetkilileri, Rusya’dan gelen alüminyuma yönelik yeni yaptırımlar uygulama niyetlerini yineledi. Aynı zamanda, ABD yönetimi de Rus alüminyum ithalatına %25 oranında ek vergi getirme tehdidinde bulunuyor. Bu tür ticari kısıtlamalar, küresel alüminyum arzını olumsuz etkileyebilir ve fiyatların daha da yükselmesine yol açabilir.

Trump’ın son hamlesi alüminyum piyasalarında deprem yarattı

Uzmanlar, önümüzdeki dönemde küresel ekonominin toparlanması ve arz kısıtlamalarının devam etmesi halinde alüminyum fiyatlarının yüksek seyrini koruyabileceğini öngörüyor. Özellikle Çin’in üretim politikaları ve Batı’nın ticaret politikaları, piyasalardaki fiyat hareketlerini belirleyici unsurlar olmaya devam edecek.