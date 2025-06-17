Alüminyum zirveyi sevdi

Haziran ayında alüminyum vadeli fiyatları ton başına 2.510 doların üzerinde işlem gördü. Bu seviye, çeyrek başından bu yana kaydedilen en yüksek düzey olarak öne çıktı. Küresel imalat talebine dair beklentiler fiyatlamada belirleyici olurken, Çin’de perakende satışların tahminleri aşması dikkat çekti. Çin ekonomisinde son dönemdeki belirsizliklere rağmen tüketici harcamalarının güçlü seyretmesi, ekonomiye dair olumsuz beklentileri sınırlandırdı.

Öte yandan, arz tarafında Gine’de yaşanan gelişmeler piyasaları tedirgin ediyor. Emirates Global Aluminum’un Gine’deki faaliyetlerine yönelik hükümetle yaşadığı anlaşmazlıklar, ülkenin önemli boksit tedarikçileri arasında yer almasını riske atıyor. Bu da hammadde arzında daralma ihtimalini artırıyor.

Ancak Londra Metal Borsası’ndaki açık tonaj seviyelerindeki artış, fiyatların daha sert yükselmesini önledi. Mercuria’nın büyük pozisyonları sıkışma riski yaratırken, yüksek stok miktarı piyasaya bir nebze denge sağladı.