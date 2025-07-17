Alüminyumda dalgalanma

Dünya alüminyum piyasasında son günlerde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Londra Metal Borsası’nda işlem gören alüminyum vadeli kontratları, 2 Temmuz’da ulaşılan 2.628 dolar seviyesinden düşerek 2.670 dolara geriledi. Bu düşüş, ilk bakışta yumuşayan talep görünümüne bağlansa da, Çin’in üretim sınırına yaklaşması piyasada uzun vadede arz sıkıntısı yaratabileceği beklentilerini gündemde tutuyor.

Çin’in karbon emisyonlarını düşürme hedefi doğrultusunda uygulamaya koyduğu yıllık 45 milyon tonluk üretim kotası, 2025 yılı itibarıyla ülkenin alüminyum üretimini frenleyebilir. Çin hâlihazırda dünyanın en büyük alüminyum üreticisi konumunda ve bu sınırlama, küresel arz üzerinde belirleyici bir etki yaratabilir.

ÇİN’DE SANAYİ ZAYIFLIYOR, LME STOKLARI YÜKSELİYOR

Çin’de fabrika faaliyetleri temmuz ayı başında yeniden daralma sinyali verdi. Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), sektörün hâlâ küçülme evresinde olduğunu gösterdi. Bu durum, alüminyuma olan talebin kısa vadede zayıflayabileceği endişesini artırdı.

Öte yandan, Londra Metal Borsası (LME) verilerine göre, 15 Temmuz haftasında borsa stokları 15 bin tonun üzerinde artarak 415 bin tona yükseldi. Bu da kısa vadeli arzın yeterli olduğu izlenimini yarattı ve fiyatlar üzerindeki aşağı yönlü baskıyı destekledi.

AVRUPA’DA SAVUNMA İÇİN ALÜMİNYUM ARZI KRİTİK HALE GELİYOR

Avrupa Birliği ülkeleri, savunma sanayisinde kapasite artışı planları açıklarken, bölge fabrikalarının alüminyum tedariki açısından zorluklarla karşılaşabileceği belirtiliyor. Bunun en önemli nedeni, Rusya’ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle kıtaya yönelik arzın kısıtlanması. Rusya, küresel ölçekte önde gelen alüminyum tedarikçilerinden biri olmasına rağmen, Avrupa ile ticari ilişkilerinde yaşanan politik gerilimler, alüminyum sevkiyatlarını ciddi biçimde sınırlıyor.

Savunma sanayi gibi yüksek kaliteli alüminyum talep eden sektörlerde Avrupa’nın iç üretimiyle bu ihtiyacı karşılaması ise kısa vadede mümkün görünmüyor. Bu da Avrupa pazarında fiyatların yeniden yukarı yönlü hareket edebileceğine işaret ediyor.