Alvarez'in iptal edilen penaltısı için UEFA'dan açıklama

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Alvarez'in iptal edilen penaltısı için UEFA'dan açıklama

UEFA Atletico Madrid oyuncusu Julian Alvarez'in iptal edilen penaltısı hakkında açıklama yaptı.

UEFA, Real Madrid - Atletico Madrid arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçında Julian Alvarez'in iptal edilen penaltısı hakkında açıklama yaptı.

TOPA TEMAS VAR

UEFA, Julian Alvarez'in penaltısında "Minimum düzeyde olmasına rağmen, Alvarez penaltıdan önce destek ayağıyla topa temas etmiştir. Kasıtsız gerçekleşen temaslar için çifte temas kuralının değişmesi için çalışma başlatıldı" açıklamasını yaptı.

HAKAN ÇALHANOĞLU YAŞADI

Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'nde deplasmanda İzlanda ile yaptığı maçta Hakan Çalhanoğlu da kaymış, top iki ayağına birden çarpıp gol olmuştu. Hakem golü iptal etmişti.

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