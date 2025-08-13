Alvaro Morata Galatasaray'ı bu yüzden suçlamış: İşte bıraktığı para

Alvaro Morata Galatasaray'ı bu yüzden suçlamış: İşte bıraktığı para

İspanyol futbolcu Alvaro Morata, Galatasaray'dan ayrılırken Okan Buruk ve taraftara teşekkür etmiş, yönetimi ağır dille eleştirmişti. Galatasaray tarafından açıklanan 651 bin euro'nun doğru olmadığını iddia eden Morata'nın sözlerinin ardında yatan neden belli oldu.

Alvaro Morata, Galatasaray’a veda ederken Okan Buruk'la taraftara teşekkür ederken sarı-kırmızılı yönetimle ilgili suçlayıcı ifadeler kullandı. Sarı kırmızılıların KAP açıklamasında duyurduğu 651 bin euro'dan feregat ettiği açıklamasındaki rakamın doğru olmadığını belirten İspanyol futbolcu, "Verilen sözlerin ve temel değerlere duyulan saygının korunmadığı anlar oldu. Son ana kadar verilen taahhütler yerine getirilmedi; öyle ki, emeğimle kazandığım maaşımın bir kısmından ve diğer sözleşmesel haklarımdan feragat etmek zorunda kaldım" dedi.

Galatasaray yönetiminden alınan bilgiye göre, Moratta'nın 'diğer sözleşmesel haklarım' diye işaret ettiği konunun, prim ve bonuslar olduğu öğrenildi. Bahsedilen tutarın da yaklaşık 400 bin euro olduğu belirtildi. Kulübe yönelik suçlayıcı ifadelerde bulunan Alvaro Morata’ya ilk tepki, sosyal medyadan verildi. Sarı-kırmızılılar, Morata’nın açıklamalarının ardından, tecrübeli futbolcuyu sosyal medya platformunda takip etmeyi bıraktı.

