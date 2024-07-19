Alvaro Morata hayali bitti. Yeni takımı belli oldu

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Alvaro Morata hayali bitti. Yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe'nin de istediği belirtilen İspanyol golcü Alvaro Morata'nın yeni takımı belli oldu.

Alvaro Morata hayali bitti

İspanyolların ünlü golcüsü Alvaro Morata'yı Fenerbahçe'nin istediği, kulübü Atletico Madrid'le de görüştüğü ileri sürülmüştü.

Morata'nın yeni takımı belli oldu.

31 yaşındaki oyuncunun İtalya'nın Milan takımına transferi resmen açıklandı.

Milan'ın internet sitesinden yapılan açıklamada Morata ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

İspanya Milli Takımı'nın da kaptanı olan Morata, EURO 2024'te şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

Morata kariyerinde Real Madrid, Juventus ve Chelsea formaları da giymişti.

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