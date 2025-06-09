Alvaro Morata'nın eşi Alice Campello isyan etti

Alvaro Morata'nın İspanya - Portekiz karşılaşmasında penaltı kaçırmasının ardından tehdit aldıklarını açıklayan Morata'nın eşi Alice Campello bir paylaşımda bulundu.

"KÖTÜ KALPLİ İNSANLAR OLMAYI BIRAKIN"

Campello "Hayatta hepimiz hata yaparız, kimse bunun dışında değil… Kimsenin başkasını yargılamaya hakkı yok.

Hayat, öğrenmelerden, deneyimlerden, iyi ve kötü anlardan oluşur… herkes için. Ama biz insanlar, kusursuz değiliz.

Futbol da böyle bir şey ve bence onu güzel yapan da bu… Bu kadar heyecanlı ve öngörülemez olması…

Sonuçta bu bir spor, bir eğlencedir ve hak ettiği kadar önem verilmelidir.

Ama gerçekten önemli olan şey, bir insanın hayattaki duruşudur…

Ve bu konuda sen herkesi geride bırakıyorsun.

Keşke hata yapan birini eleştiren her insanın hayatına bakabilsek, her şeyi ne kadar mükemmel yaptıklarını, hayatta neler başardıklarını görebilsek…

Lütfen biraz saygılı olun ve artık bu kadar kötü kalpli insanlar olmayı bırakın." dedi.