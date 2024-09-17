Alzheimer daha genç yaşlarda da ortaya çıkabilir!

Nöroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Sandıkçı, Alzheimer hastalığının genellikle hafıza kaybı ve zihinsel becerilerde azalma ile kendini gösterdiğini belirterek, erken teşhisin önemine dikkat çekti.

Dünya Alzheimer Farkındalık Ayı dolayısıyla bilgilendirmede bulunan Sandıkçı, Alzheimer'ın, demansın en yaygın türlerinden biri olduğunu ve özellikle 65 yaş ve üzeri bireylerde sık görülmekle birlikte, genç yaşlarda da ortaya çıkabileceğini vurguladı.

Dr. Sandıkçı, “Demansın en yaygın türlerinden biri olan bu hastalık, 65 yaş ve üzeri bireylerde daha sık görülmekle birlikte, daha genç yaşlarda da ortaya çıkabilir. Alzheimerda erken teşhis, hasta tedavisi için kritik önemdedir” dedi.

Hastalığın en yaygın belirtisinin unutkanlık olduğunu ifade eden Dr. Sandıkçı, yakın geçmişi hatırlamada güçlük yaşanması, günlük işleri yapmakta zorlanma, zaman ve yer farkındalığının kaybı gibi belirtilerle kendini gösterdiğini belirtti. Hastalığın ilerlemesiyle kişilik değişiklikleri, ajitasyon ve halüsinasyonların da görülebileceğini ekledi.

Alzheimer hastalığının kesin nedeni bilinmemekle birlikte, yaşlanma, genetik faktörler, çevresel etmenler ve yaşam tarzının risk faktörleri arasında yer aldığını belirten Sandıkçı, hipertansiyon, diyabet, sigara kullanımı gibi unsurların hastalığın gelişimini tetikleyebileceğini söyledi. Ayrıca, beyinde "beta amiloid plakları" ve "tau düğümleri" adı verilen protein birikimlerinin hastalığın ilerleyişinde önemli rol oynadığını ifade etti.

ERKEN TEŞHİS VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Alzheimer’ın şu an için kesin bir tedavisinin bulunmadığını belirten Sandıkçı, mevcut ilaçlar ve terapilerin semptomları hafifletebildiğini ve hastalığın ilerlemesini yavaşlatabildiğini söyledi. Erken teşhisin, hastaların yaşam kalitesini artırmada ve tedaviye erken başlamak açısından kritik olduğunu vurguladı. Ayrıca, hastaların yakınlarının da eğitim ve destek almalarının önemine değinerek, ilerleyen evrelerde hastaların 24 saat bakım gerektirebileceğini belirtti.