Alzheimer hastalarına “Akıllı Takip” desteği

Eyüpsultan Belediyesi’nde, "Alzheimer Hastaları ve Yakınları için Risk Yönetimi ve Akıllı Takip Cihazı (TAG) Temini" semineri düzenlendi. Seminerde hasta yakınlarına pratik bilgiler verilirken, hastalara da kaybolma riskine karşı ücretsiz akıllı takip cihazları dağıtıldı.

Eyüpsultan Belediyesi, Alzheimer hastaları ve onların yakınlarına yönelik farkındalık oluşturmak ve yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla önemli bir adım attı. Türkiye Alzheimer Derneği (TAD) işbirliğiyle düzenlenen "Alzheimer Hastaları ve Yakınları için Risk Yönetimi ve Akıllı Takip Cihazı (TAG) Temini" semineri, Mehmet Akif Ersoy Salonu’nda yapıldı.

Seminere, Türkiye Alzheimer Derneği’nden, Eğitim ve Sağlık Koordinatörü Ümmügül Geyik, psikolog Ezgi Gizem Gürbüz ve TAD Kurumsal İletişim Koordinatörü Arzu Kartum konuşmacı olarak katıldı.

Toplantıda, Alzheimer'ın yalnızca hastayı değil, hasta yakınlarını da etkileyen zorlu bir süreç olduğuna dikkat çekildi. Katılımcılara; Alzheimer'ın ne olduğu, erken belirtileri, doğru iletişim yöntemi gibi konularda kapsamlı ve pratik bilgiler verildi.

Ayrıca seminerde, Alzheimer hastaları için özel olarak geliştirilen akıllı takip cihazları (TAG) tanıtıldı. Kaybolma riskini en aza indiren bu cihazlar, erken ve orta evre Alzheimer hastalarına ücretsiz olarak temin edildi.