Alzheimer hastalarına güvenlik desteği

Kaynak: İHA
Antalya Muratpaşa Belediyesi, Alzheimer Derneği Antalya Şubesi işbirliğiyle, evden kaçma ve kaybolma riski bulunan Alzheimer hastaları için GPS tabanlı izleme cihazları dağıtılmaya başlandı.

Antalya Muratpaşa Belediyesi, Alzheimer Derneği Antalya Şubesi ile birlikte, Alzheimer hastalarının güvenliği için önemli bir projeyi hayata geçirdi. Kaybolma riski bulunan hastaların yakınlarına dijital izleme cihazı dağıtılıyor.

Cihazlar sayesinde hastaların konumları anlık olarak takip edilebilecek. Böylece kısa süre içerisinde bulunmaları sağlanacak. Bu projeyle hasta yakınlarının kaygıları azaltılacak.

İlk etapta 50 Alzheimer hastasına ulaşılması planlanan proje, ilerleyen süreçte daha fazla hasta ve yakınına destek verecek şekilde genişletilecek.

"ARTIK DAHA HUZURLULAR"

Projenin saha koordinasyonunu üstlenen Gerontolog Damla Cifcifli Tören, uygulamanın büyük memnuniyet oluşturduğunu belirterek "Hasta yakınlarının en büyük endişesi, sevdiklerinin bir gün evden çıkıp kaybolmalarıydı. Bu küçük ama etkili cihaz sayesinde artık daha huzurlular. Alzheimer ile mücadelede onlara yalnız olmadıklarını göstermek bizim en büyük önceliğimiz" şeklinde konuştu.

