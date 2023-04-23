Alzheimer hastalığına önleyen ve iyi gelen besin listesi

İnsanların korkulu rüyası olan Alzheimer hastalığını önleyen ve iyi gelen besinler belli oldu. Detaylar haberimizde…

Alzheimer hastalığına önleyen ve iyi gelen besin listesi

Editör: Naim Arıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. İnsanların korkulu rüyası olan Alzheimer hastalığınıa önleyen ve iyi gelen besinler dikkat çekti.

ALZHEİMER HASTALIĞINA ÖNLEYEN VE İYİ GELEN BESİN LİSTESİ…

Adaçayı

Reyhan

Havuç Suyu

Papaz Eriği

Yeşil Çay

Köri

Limon

Yaban Mersini

Balık ve Deniz Ürünleri

Avokado

Badem

Ispanak

ALZHEİMER NEDİR VE BELİRTİLERİ NELERDİR?

Alzheimer, yaygın görülen bir demans türü olup beyin hücrelerinin yok olmasına neden olan ilerleyici bir nörolojik hastalıktır. Düşünce, hafıza ve davranış fonksiyonlarında azalmaya neden olan bu hastalıkta belirtiler yaşla birlikte yavaş yavaş ortaya çıkar.

Alzheimer belirtileri…

-Bilinç bulanıklığı

-Kişinin bulunduğu ortama adapte olmakta zorlanması

-Kişinin iyi bildiği yerlerde kaybolması

-Konuşma ve dil becerilerine ilişkin sorunlar

-Saldırganlık, aile ve arkadaşlarından olağan dışı taleplerde bulunma, çevreye karşı şüphe duyma gibi kişilik bozukluklarının gelişimi

-Halüsinasyon ve sanrılar

-Motivasyon ve öz saygı düşüklüğü

-Kişilerin günlük aktivitelerini yardımsız yapmakta zorluk çekmesi

-Kişinin hatırlayamadığı olayları inkar etmesi

-Kaygı ve depresyon

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