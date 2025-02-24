Alzheimer hastalığının gizli belirtisi olabilir

Alzheimer'ı tespit etmek için beyin oksijenasyonu ve solunum kalıplarını analiz etmenin potansiyelini keşfettiler.

Araştırma bulguları, bozulmuş beyin-kan akışı koordinasyonunun ve artan solunum hızlarının erken uyarı işaretleri olabileceğini gösterdi. Uzmanlar, bu bulguların Alzheimer'ın tespit yöntemlerini değiştirme potansiyeline sahip olduğunu ve erken müdahale ile tedavi için umut verici bir yol sunduğunu bildirdi.

ALZHEİMER'I OLMAYAN 20 KİŞİ İLE KARŞILAŞTIRILDI

Araştırma ekibi, 19 Alzheimer hastasının beyin oksijenasyonu, kalp atış hızı, beyin dalgaları ve solunum çabaları, Alzheimer'ı olmayan 20 kişi ile karşılaştırıldı. Ekip, Alzheimer hastalarının beynindeki kan damarlarındaki oksijen seviyelerinin dalgalandığını ve beyin aktivitesinin bozulduğunu gözlemledi. Ayrıca Alzheimer hastalarının diğer bireylere kıyasla daha yüksek bir solunum hızına sahip oldukları tespit edildi.

Lancaster Üniversitesi'nden biyofizikçi Aneta Stefanovska, bu keşfin devrim niteliğinde olduğunu söyleyerek, Alzheimer'ın incelenmesinde yeni bir dönemin kapılarını araladığını kaydetti. Stefanovska, bu bulguların beyinde iltihaplanma belirtilerini yansıtabileceğini ve bu tür bir tespitin tedaviye olanak tanıyabileceğini aktardı.

Ljubljana Üniversitesi'nden nörolog Bernard Meglic ise Alzheimer'ın beynin damar sistemindeki bozulmalar nedeniyle ortaya çıktığını ifade etti. Meglic, bu bozulmanın, beynin oksijen akışını ve toksik maddelerin temizlenmesini etkileyerek hastalığın gelişimine yol açtığını bildirdi.