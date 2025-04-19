Kayıp Alzheimer hastası bulundu! Yakınları sevinç gözyaşları döktü...

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kayıp Alzheimer hastası bulundu! Yakınları sevinç gözyaşları döktü...

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yakınlarının haber alamadığı Alzheimer hastası Ali Coşan (91), 1 gün sonra ekiplerce arazide bulundu.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yakınlarının haber alamadığı Alzheimer hastası Ali Coşan (91), 1 gün sonra ekiplerce arazide bulundu.

İlçeye bağlı Dağçatağı köyünde yaşayan Alzheimer hastası Ali Coşan, dün saat 13.30 sıralarında evinden ayrıldıktan sonra geri dönmedi. Yakınları tarafından yapılan kayıp ihbarı sonrası İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde arama çalışması başlatıldı. Jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerinden oluşan toplam 34 personel, bölgede gece boyunca arama faaliyetlerini sürdürdü. Coşan, bugün saat 08.30 sıralarında köy çevresindeki arazide bulundu. Ali Coşan, tedbir amaçlı hastaneye sevk edilirken, yakınları gözyaşı döktü.

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