Alzheimer hastası kadın dağlık alanda bulundu

Karacasu ilçesinde kayıp Alzheimer hastası yaşlı kadın, polis ve jandarma ekiplerinin ortak çalışması sonucu dağlık alanda bulundu.

E.S. (80) isimli Alzheimer ve tansiyon hastası kadın, kaldığı evden ayrılarak uzun süre geri dönmedi. Annesinin sağlık durumundan şüphe eden F.S., durumu Karacasu İlçe Emniyet Amirliği'ne bildirdi.

Polis ekiplerinin detaylı kamera araştırmasında kayıp kadının Karıncalıdağ Sultan Çayırı mevkiine gittiği belirlendi.

Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu'nun talimatları ile İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler dron ile ormanlık alanda havadan arama yaparken, jandarma ve polis ekipleri de müşterek olarak ormanlık alanda arama faaliyeti yürütüldü. İlçe Emniyet Amirliği Suç Araştırma biriminde görevli polis, yaşlı kadını akşam saatlerinde dağlık alanda buldu. Sağlık durumu iyi olan yaşlı kadın, tedbir amaçlı Karacasu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. E.S., yapılan muayenenin ardından ailesine teslim edildi.